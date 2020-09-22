МВД: с начала сентября зафиксировано более 15 краж и мошенничеств в отношении пожилых

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным главного управления уголовного розыска МВД, с начала сентября в стране зафиксировано более 15 краж и мошенничеств в отношении пожилых. Незваные гости приходят под видом газовщиков или медиков, предлагают помощь в домашних делах и даже массаж. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

У 92-летней жительницы Солигорска из шкафа пропали деньги: почти Br11 тыс. и свыше $300. Бабушка рассказала милиционерам, что несколько лет откладывала деньги с пенсии и вела их учет в тетради. Потерпевшая предположила, что сбережения могли похитить две женщины, которые наведывались к ней еще в августе. С тех пор хозяйка квартиры не проверяла сохранность наличных.

Оперативники уверены, что неизвестные целенаправленно посещали пенсионерку, потому что к ее соседям никто не приходил. В злополучный день незнакомки были в медицинских масках и перчатках, представились работниками газовой службы. Заявительница не впустила бы их в квартиру, но у нее не работала плита. Пока одна гостья делала вид, что проверяет конфорки, другая взломала шкаф и забрала деньги.

Не менее изощренно обворовали пожилую пару в Березино. К супругам под видом медиков пришли две женщины и предложили сделать им массаж. Хозяйку подкупило то, что при встрече незнакомки назвали ее по имени-отчеству и поинтересовались здоровьем мужа, зная о его инвалидности. Пока одна "медсестра" массировала мужчину, вторая попросила хозяйку показать медикаменты, которые принимают пенсионеры. Когда женщина отвлеклась на просьбу и вышла с одной из подозреваемых на веранду, ее подельница вытащила из сумки Br2 тыс.

Накануне минувших выходных у пенсионеров в Минской, Могилевской и Гомельской областях было похищено более Br10 тыс. Почти во всех случаях деньги пропадали после визита "медработниц", у которых глаза и волосы были темного цвета. Женщины приходили в масках, халатах и перчатках.

МВД рекомендует поговорить с пожилыми родственниками, соседями или знакомыми и рассказать им о преступных сценариях. Следует убедить их в том, что необходимо удостовериться в личности незнакомцев, которые предлагают медицинские услуги, починить плиту, отрегулировать окна или совершить покупку. О таких визитах должны быть уведомлены родные, соседи, соцработник или участковый милиционер. "Присматривайте за пожилыми. Обеспечьте яркое освещение в их коридорах, на лестничной площадке или на крыльце частного дома. Спрашивайте о родственниках и друзьях, которые могут прийти в гости. Если видите незнакомца у двери пенсионера, не стесняйтесь подойти и уточнить, все ли в порядке", - добавили в МВД.-0-