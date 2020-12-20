МВД сообщило о задержании администратора деструктивного Telegram-канала

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 18-летнего студента из Молодечно, который управлял Telegram-каналом "Каратели Молодечно", проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области", - уточнила Ольга Чемоданова.

Отмечено также, что в своих постах задержанный "призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта". Информацию молодой человек дублировал и в других деструктивных чатах.

Потерпел от действий нарушителя руководитель одного из следственных подразделений столичного региона, о котором парень распространил в Telegram-канале ложные порочащие сведения.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за клевету.-0-

Скриншот из видео МВД