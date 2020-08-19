МВД: участники несанкционированной акции мешали сотрудникам МТЗ пройти на работу

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 19 августа у проходной Минского тракторного завода состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Его участники мешали заводчанам пройти на работу. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

На место прибыли сотрудники органов внутренних дел, предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись. "Отдельные граждане не прислушались к призывам. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия. Один из них оказался неработающим жителем Волковыска", - проинформировала Ольга Чемоданова.

"В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Для рассмотрения дела об административном правонарушении будут направлены в суд", - добавила она.-0-