МВД устанавливает личность автора сообщения о лжеминировании двух школ и гимназии в Минске

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании двух школ и гимназии в Минске не подтвердилось. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня днем в Следственный комитет и МЧС поступило анонимное электронное сообщение о минировании гимназии №1 им. Ф.Скорины, средних школ №118 и №15". Все они расположены в Ленинском районе столицы, - рассказали в МВД. - Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается".

В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. "Это не первое сообщение об опасности, поступившее в ОВД с начала года. Во всех случаях информация не подтверждалась, опасных предметов не было обнаружено", - добавили в МВД.-0-