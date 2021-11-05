МВД устанавливает личность погибшей в Браславском районе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД просит помочь установить личность погибшей, сообщает БЕЛТА.

9 июня в озере Долгое возле деревни Мурмишки Браславского района обнаружено тело женщины. Предполагаемая давность смерти - от нескольких недель до нескольких месяцев.

Возраст погибшей от 20 до 40 лет, рост около 168-170 см, имеет среднее телосложение, темные волосы. На шее женщины был деревянный крестик с металлическим распятием (35 на 25 мм) на шнурке. "Вспомните, возможно вы видели на ком-то такой крестик или кто-то из вашего окружения давно не посещал церковную службу в костеле, - отметили в ведомстве. - Просим граждан связаться с родственницами и знакомыми, схожими с фотопортретом или по приметам, с которыми давно не общались или не виделись".

Правоохранители предполагают: возможно, погибшая была связана с работой или отдыхом в Браславском районе. Не исключается, что она гражданка иностранного государства.

Тех, у кого есть любая представляющая интерес информация, призывают сообщить ее по телефонам (+375 29) 514-58-25; (+375 29) 112-12-22; 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-