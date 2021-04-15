МВД установило администраторов деструктивного Telegram-чата гомельского колледжа

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены администраторы деструктивного Telegram-чата гомельского колледжа. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на двух учащихся учебного заведения Гомеля. Парням 17 и 19 лет. Они администрировали Telegram-чат, в котором распространяли деструктивные публикации, в том числе призывы к участию в массовых беспорядках и хулиганских действиях. "Молодые люди признались в содеянном и раскаялись", - рассказали в МВД.

Оперативники взяли под свой контроль студенческий чат, зафиксировали всех его пользователей, после чего удалили.

Сейчас по указанным фактам проводится проверка. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму парням вынесено официальное предупреждение.-0-