МВД установило причастность двоих минчан к пособничеству в разжигании социальной вражды

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД установили причастность двоих минчан, 35-летнего инженера электросвязи и 24-летнего специалиста по продажам РУП "Белтелеком", к пособничеству в разжигании социальной вражды и розни. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

О задержании мужчин МВД сообщало осенью прошлого года. Тогда же в отношении них были возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По оперативной информации, обвиняемые не просто хотели деанонимизировать правоохранителей, их главной целью являлось содействие деструктивным Telegram-каналам в создании условий и побуждении к применению насилия, уничтожению (повреждению) имущества должностных лиц госорганов, правоохранителей, журналистов и общественных деятелей, а также распространении клеветнических сведений и оглашении информации, которую клиенты предприятия желали сохранить в тайне. По данному факту Следственный комитет также возбудил уголовное дело", - говорится в сообщении.

Кроме того, по материалам восьмого управления ГУБОПиК МВД, суд Железнодорожного района Гомеля 22 марта признал Telegram-канал "Каратели Беларуси" экстремистским материалом. Арестованные работники "Белтелекома" направляли сведения о правоохранителях администраторам в том числе этого ресурса. Тогда же экстремистскими признаны Telegram-канал "МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ", а также группы в этом мессенджере "Чат группы Каратели" и "Я ВЫХОЖУ / МКБ".

"В указанных сообществах публиковались призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, массовым беспорядкам, блокированию движения автомобильного и ж/д транспорта, актам вандализма, угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти, в том числе правоохранителей, а также оскорбительные комментарии, разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам", - добавили в ведомстве.

ГУБОПиК МВД напоминает, что лица, способствующие распространению персональных сведений о представителях органов власти с целью оказания давления на них в связи с исполнением служебных обязанностей, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Причем не только за угрозу применения насилия, но и за соучастие в экстремистских формированиях.-0-