МВД установило участницу деструктивного Telegram-чата из Витебска

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена участница деструктивного Telegram-чата в Витебске. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
На 36-летнюю жительницу областного центра вышли витебские сотрудники ГУСБ МВД. "Женщина регулярно публиковала в чате посты протестного толка, фотографировала несанкционированные массовые мероприятия в городе и размещала снимки в общем доступе. Периодически витебчанка сопровождала материалы негативными высказываниями о работе милиционеров. Во время осмотра ее жилища оперативники нашли марихуану", - рассказали в МВД.
Материалы проверки по фактам незаконного оборота наркотиков и оскорбления представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей направлены следователям для дачи правовой оценки действиям женщины. Она утверждает, что поддалась негативному информационному воздействию и сейчас раскаивается в содеянном.-0-
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