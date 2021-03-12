МВД: установлен еще один участник августовских беспорядков в Бресте

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен еще один участник августовских беспорядков в Бресте. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"На 21-летнего жителя областного центра вышли сыщики УВД и Ленинского РОВД. 10 августа, находясь в толпе агрессивно настроенных людей на проспекте Машерова, парень разбивал тротуарную плитку и портил госимущество. Он же призывал других участников беспорядков к сопротивлению и применению насилия в отношении сотрудников МВД", - рассказали в ведомстве.
Молодой человек задержан и находится в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и признали подозреваемым по уголовному делу за участие в массовых беспорядках.
Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности.-0-