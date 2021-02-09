МВД: установлены пять администраторов деструктивного Telegram-чата

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены пять администраторов Telegram-чата "Гатово". Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"8 февраля сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 37-летнюю жительницу поселка Гатово Минского района - владельца и администратора Telegram-чата деструктивной направленности. Численность группы превышала 500 подписчиков. В паблике активно репостились информационные материалы из других деструктивных чатов, а также из экстремистского Telegram-канала, который в Беларуси запрещен, - рассказали в МВД. - Установлено, что женщина организовывала в Гатово локальные протесты, акции и перфомансы с бчб-символикой, на которые неоднократно поступали жалобы в правоохранительные органы от жителей поселка".

В отношении задержанной составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также проводится проверка по факту распространения информационной продукции, пропагандирующей экстремистскую деятельность.

Сейчас чат находится под контролем ГУБОПиК МВД. Удалось установить еще четверых его администраторов.-0-