МВД: в этом году за сообщения о лжеминировании возбудили более 200 уголовных дел

22 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Более 200 уголовных дел возбуждено за сообщения о лжеминировании. Такая информация размещена на официальном сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

На днях вступил в законную силу приговор в отношении 21-летнего четверокурсника Брестского государственного технического университета, который "заминировал" общежитие во время прямого эфира. В середине октября из вуза поступил звонок, что во время учебного стрима неизвестный в ленте комментариев сообщил о взрывном устройстве в общежитии, где проходило мероприятие. В течение часа оперативники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома установили автора поста. Приговор - ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев без направления в исправительное учреждение.

По словам начальника главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД полковника милиции Андрея Ковалева, такую категорию преступлений, как сообщение об лжеопасности, можно разделить на два вида. Первый - традиционный, когда информация о лжеминировании поступает, как правило, посредством телефонного звонка, СМС-сообщения. При этом многие минеры находятся в состоянии алкогольного опьянения, чем и объясняют свои поступки. Раскрытие таких преступлений в компетенции уголовного розыска. В этом году возбуждено 39 уголовных дел, по большинству фактов подозреваемые установлены.

"Второй тип, наиболее актуальный - отправка сообщения на электронную почту через формы обратной связи и мессенджеры, зачастую веерно, сразу на несколько адресов. Учитывая, что данная категория преступлений раскрывается на анализе, аналитике и международном сотрудничестве, мы работаем с правоохранительными органами большинства стран мира, - подчеркнул Андрей Ковалев. - В этом году зарегистрировано почти 1,5 тыс. таких фактов. По результатам проверок возбуждено свыше 170 уголовных дел.

В Беларуси выстроена четкая система реагирования на сообщения о минировании. На каждое выезжают не только саперы, но и скорая помощь, спасатели, местные органы власти. Это обязательные мероприятия для того, чтобы не допустить беды.

В МВД напоминают, что серьезная ответственность за такие действия определена законодательством неслучайно. Очевидно, что специальные службы несут немалые материальные затраты. Кроме того, в это время может произойти реальное происшествие. Ложное сообщение об опасности на крупном объекте способно спровоцировать панику, в результате которой не исключены трагические последствия. Кроме того, подрывается нормальная работоспособность учреждений и организаций. Есть еще одна проблема - люди привыкают к тому, что сообщения не подтверждаются и могут оказаться не готовыми к реальной угрозе.

"Органы внутренних дел располагают достаточными техническими и оперативными возможностями, позволяющими устанавливать личности подобных нарушителей", - подчеркнул Андрей Ковалев.

Людям, у которых возникает желание сообщить о мнимой опасности, следует помнить об ответственности и последствиях. Кроме того, задача родителей - объяснить своим детям, что это недопустимо и наказуемо. Ответственность за подобные деяния наступает с 14 лет. Если преступление совершил ребенок младше этого возраста, то его родителям предстоит возместить финансовые издержки служб и ведомств, проверявших сообщение об опасности.-0-