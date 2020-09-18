МВД: в Гродно педагог угрожал отцу ученицы - милиционеру

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно педагог угрожал отцу ученицы - милиционеру. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Поддавшись влиянию деструктивных телеграмм-каналов, мужчина целенаправленно просмотрел данные о родителях в классном журнале и обнаружил, что у одной из восьмиклассниц отец служит в органах внутренних дел. В присутствии одноклассников учитель назвал фамилию школьницы и, когда она отозвалась, сказал передать отцу "привет", а дальше в адрес семьи посыпались оскорбления и угрозы", - говорится в сообщении Ольги Чемодановой.

32-летний учитель труда раскаялся в содеянном и попросил прощения у правоохранителя и его близких. В настоящее время материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. Ранее он к уголовной и административной ответственности не привлекался.-0-