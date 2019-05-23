МВД: версия самоубийства сотрудника ГАИ получила исчерпывающее подтверждение

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Версия самоубийства сотрудника ГАИ под Могилевом получила исчерпывающее подтверждение. Об этом сегодня журналистам заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пошагово двигались к истине. Убежденность в том, что версия самоубийства осталась единственной, сложилась у всей группы, которая занималась раскрытием преступления, после того, как мы получили достаточно исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию", - сказал министр.

"Только оценив все собранные доказательства в комплексе, мы пришли к такому выводу", - добавил он.

Министр воздержался от комментариев по поводу озвученной СК информации о попытке самоубийства, которую ранее предпринимал сотрудник ГАИ. "Все эти вещи озвучит следствие, когда будет завершено расследование, - сказал он. - Сегодня эти сведения являются материалами уголовного дела".

Игорь Шуневич ответил на вопросы о проверках, которые проводились в отношении цыганской диаспоры. Действия своих подчиненных министр назвал обоснованными, они отвечали обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие особо тяжкого преступления. "Были основания и поводы. Мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании, полученных на то время доказательств. Их источником была информация от жертвы. Сомнений в достоверности этих данных на тот момент не было, милиция была обязана проверить все версии", - пояснил глава ведомства.

Оценку законности действий МВД даст Генпрокуратура. Министр подчеркнул, что если будут установлены нарушения, то все, в том числе он сам, готовы ответить по закону.

Как сообщалось, тело 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесу под Могилевом. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст.362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). На месте обнаружения тела изъяты вещественные доказательства: личные вещи, документы (в т.ч. служебное удостоверение), мобильный телефон, табельное оружие.-0-