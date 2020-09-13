МВД: во время протестов в Минске 13 сентября задержаны более 400 человек

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время протестов в Минске 13 сентября задержаны более 400 человек. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 19.00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска. Задержаны несколько сотен человек. В различных районах столицы задержаны более 400 человек.

"️Некоторые источники в интернете около 18.00 распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук похожий на выстрел. Разобрались. Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - рассказали в МВД.

В ведомстве добавили:"Непроверенную информацию в сети интернет опубликовало Еврорадио "супраць пратэстоўцаў прымяняюць светлашумавыя гранаты". Правоохранителями светошумовые гранаты не применялись".-0-