МВД: возросло число вовлеченных в наркооборот молодых людей

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году возросло число молодых людей, вовлеченных в распространение наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В настоящее время подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, признаны 52 учащихся учреждений общего, среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. В аналогичном периоде прошлого года их количество равнялось 33. Подобные преступления фиксируются практически во всех регионах страны.

По словам заместителя начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Александра Высоцкого, в сети организаторов преступных схем по-прежнему попадают молодые люди и несовершеннолетние. "Так, на днях оперативники наркоконтроля вышли на след четырех закладчиков - 15-летних школьниц и двух несовершеннолетних парней. Все они работали розничными курьерами в интернет-магазинах по продаже наркотиков, сбывая особо опасные психотропные вещества. Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили уголовные дела по ст.328 УК", - рассказал Александр Высоцкий.

Одна из причин, повлиявших на сложившуюся ситуацию, по мнению Александра Высоцкого, заключается в отсутствии должного внимания родителей к возникшей угрозе, пробелы в воспитании детей. "Когда мы беседовали с задержанными, все они признавались, что профилактические встречи с педагогами и сотрудниками милиции об ответственности и последствиях подобной противоправной деятельности проводились в школе не единожды. А на вопрос, говорили с ними на эту тему родители, - тишина. Поэтому будет лучше, если этот необходимый диалог, не дожидаясь печальных последствий, родители начнут с детьми уже сегодня", - отметил Александр Высоцкий.

По информации ГУНиПТЛ, всего в 2020 году в результате употребления наркотических средств и психотропных веществ скончались 89 человек.

В МВД напомнили, что незаконные действия с наркотическими средствами или психотропными веществами либо их аналогами предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.-0-