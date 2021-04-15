МВД вычислило очередного интернет-подстрекателя к насилию

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен очередной интернет-подстрекатель к насилию. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД установили личность мужчины, причастного к распространению деструктивных идей в интернете. Размещенные в соцсети безработным жителем Столина посты были направлены на дискредитацию представителей правоохранительных и иных органов государственной власти и управления. Не стесняясь в выражениях, он давал негативную оценку различным профессиональным группам. Речь идет о сотрудниках органов внутренних дел, государственной безопасности, судьях, прокурорах, госслужащих. Также в текстах содержались призывы для представителей этих групп к насилию по отношению друг к другу", - рассказали в МВД.

43-летний автор посланий является сторонником неоязыческого религиозного движения, придерживающегося деструктивных идей радикального национализма. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, реабилитацию нацизма.-0-