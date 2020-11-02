МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 1 ноября задержаны около 300 человек

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 1 ноября задержаны около 300 человек. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"1 ноября в стране было зафиксировано 13 протестных акций. Самым многочисленным стало шествие, анонсированное некоторыми интернет-ресурсами как "Дзяды. Марш против террора". Акция с самого начала приобрела не мирный характер. Практически сразу с площадки возле Минского часового завода (станция метро "Парк Челюскинцев") протестующие вышли на проезжую часть пр. Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны", - рассказали в МВД.

В 14.30 после неоднократных предупреждений сотрудники милиции вытеснили протестующих на тротуар, движение было восстановлено. Затем разрозненные группы различными маршрутами прибыли в урочище Куропаты. Мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство.

Сотрудники милиции неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, предпринимали меры по пресечению правонарушений. Так, по проспекту Независимости, а также в районе МКАД использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями.

Особое внимание оперативных работников было направлено на выявление анархистов, которые посредством мессенджеров и соцсетей договаривались в этот день оказать силовое сопротивление милиции. Была получена информация, что 30-40 из них находятся среди группы, двигавшейся по улице Калиновского. Увидев сотрудников милиции на улице Карбышева, они отделились от остальных протестующих и дворами пробрались к полю возле урочища Куропаты. Дабы агрессивно настроенные молодчики не слились с толпой, не стали оттуда совершать провокации, было принято решение их "отрезать". У задержанных при себе находились газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержаны около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства. Протестные акции в иных регионах республики не имели существенного распространения, а количество их участников в основном не превышало 10 человек.-0-

На несанкционированных акциях милиция делает все для безопасности граждан - ГУВД Мингорисполкома Правоохранители принимают "необходимые меры по поддержанию порядка в столице и обеспечению общественной безопасности при проведении несанкционированного массового мероприятия".