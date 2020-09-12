МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 11 сентября задержаны 32 человека

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 11 сентября задержаны 32 человека. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По информации МВД, общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в трех регионах республики, не превысила 450 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах. "Всего 11 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек", - проинформировали в министерстве.

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 БВ (1 БВ - Br27) или административный арест на срок до 15 суток. За организацию массовых беспорядков грозит уголовная ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы.

В МВД также сообщили, что в поддержку мира, безопасности и спокойствия накануне состоялось 12 массовых мероприятий в пяти регионах страны. В них участвовали около 800 человек.

Приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении общественно-политических массовых мероприятий.-0-