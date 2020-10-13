МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"12 октября в стране зафиксированы 22 протестные акции. Наибольшее количество участников было отмечено в Минске - это не более 1 тыс. человек. Всего по стране - не более 1,5 тыс. участников, - рассказала Ольга Чемоданова. - Сотрудники милиции в целях пресечения противоправных действий и восстановления дорожного движения, в частности в Минске, были вынуждены использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты".

Несанкционированные мероприятия в регионах имели краткосрочный характер и проводились мелкими группами граждан. "Как правило, участники акций выставлялись в цепочку вдоль проезжей части, использовали незарегистрированные бело-красно-белые флаги и осуществляли, как всегда, фото и видеосъемку своих противоправных действий, - отметила пресс-секретарь МВД. - Всего по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, совершение иных правонарушений задержаны 186 граждан".-0-

МВД: по фактам блокировки дорог в Минске проводится проверка Среди задержанных - 33-летний системный администратор, который в поддержку протестующих выехал на дорогу, блокируя движение транспорта.