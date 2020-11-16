МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 15 ноября задержаны более 700 человек

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 15 ноября задержаны более 700 человек. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"15 ноября, в стране было зафиксировано 35 протестных акций. Следует отметить, что количество их участников уменьшилось, а протестная активность снизилась. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий", - рассказали в МВД.

В Минске под влиянием деструктивных Telegram-каналов люди собрались в районе станции метро "Пушкинская", а также во дворах близлежащих домов по улице Притыцкого и проспекту Пушкина. Отдельные из них вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. В целях стабилизации обстановки силами правопорядка группы протестующих были рассредоточены, наиболее активные задержаны.

"Значительный приток граждан отмечался на так называемой площади перемен. Организаторы протестной акции цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко. Устроители фарса добились того, что собравшиеся там люди были настроены агрессивно, о чем свидетельствовали скандирование политических лозунгов и призывов, ненормативная лексика и непристойные жесты, многочисленные хулиганские выходки. Митингующие блокировали выезд граждан из дворовых территорий по улице Червякова. Сотрудникам милиции пришлось применить спецсредства. После неоднократных предупреждений о недопустимости противоправных действий со стороны протестующих, были задержаны наиболее активные участники", - отметили в ведомстве.

В Бресте и Гродно максимальное количество участников несанкционированных массовых мероприятий не превысило соответственно 250 и 200 человек. В остальных населенных пунктах страны воскресенье прошло относительно спокойно, фиксировались малочисленные незаконные акции. Не обошлось без дезинформационных вбросов. В частности, на размещенный в интернете видеоролик, где сотрудник мозырской милиции несет на руках женщину, "диванные комментаторы" сразу же выдали штампы о беспределе силовиков. На самом деле 41-летней участнице несанкционированного массового мероприятия стало плохо, и именно сотрудники вызвали скорую. Чтобы мозырянка не упала на землю, милиционер патрульно-постовой службы подхватил ее, вынес из толпы и передал медикам. Ни физической силы, ни спецсредств в ее отношении никто не применял. К слову, госпитализация не потребовалась.

Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены более 700 человек. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

"В течение дежурных суток зарегистрировано два факта ложной занятости железнодорожных путей на перегоне Уша - Олехновичи в Минской области. Задержки движения поездов не было. Следственными органами возбуждено два уголовных дела по данным фактам, а также одно - в связи с повреждением служебного автотранспорта посредством размещения на автодорогах металлических шипов вблизи деревень Острошицкий Городок и Белые Лужи. Кроме того, неустановленные лица подожгли две автомобильные шины на обочине автодороги при въезде в городском поселке Руденск Пуховичского района", - добавили в МВД.-0-