ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 16 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:10 "Минскводоканал": в Новой Боровой, возможно, умышленно повредили систему водоснабжения Регионы
15:04 В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабфонды Экономика
15:04 Новые пеллетные заводы в октябре отгрузили топливные гранулы более чем на 1,1 млн евро Экономика
15:01 Франция преодолела пик COVID-19 - министр здравоохранения В мире
14:53 МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 15 ноября задержаны более 700 человек Происшествия
14:42 Сбор инициатив и консультации: общественные приемные продолжают работать в Минской области Регионы
14:35 БРСМ разработал серию стикеров "Береги себя" Общество
14:30 Верховная рада рассмотрит отмену карантина выходного дня В мире
14:22 В Гродно мужчина похитил у пенсионера более $4 тыс. Происшествия
14:16 Станция минского метро "Площадь Ленина" открыта для пассажиров Регионы
14:13 Уровень безработицы в Москве из-за пандемии увеличился в семь раз В мире
14:12 На проспекте Дзержинского в Минске легковушка врезалась в ограждение и перевернулась Происшествия
13:52 У жительницы Жлобинского района нашли в сумочке наган Происшествия
13:45 Пять команд БГУ выступят в полуфинале ЧМ по программированию среди студентов Общество
13:39 Станция метро "Площадь Ленина" в Минске временно закрыта Регионы
13:36 Книжная выставка к 75-летию создания ЮНЕСКО открылась в БГУ Культура
13:33 Кредитование многодетных, выплата зарплат, подготовка к зиме - Кухарев обозначил основные задачи Регионы
13:33 В Беларуси за выходные под поезда попали три человека, выжил только один Происшествия
13:25 В Кричевском районе легковушка столкнулась с грузовиком Происшествия
13:20 Джук: США поддерживают расширение присутствия американских компаний в ПВТ Экономика
13:18 Доллар на торгах 16 ноября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:17 Хоккеисты "Динамо-Минск" Доминик Фурх и Алексей Протас стали игроками недели в КХЛ Спорт
13:06 Белорусские специалисты примут участие в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования Общество
12:59 Достанет до 15-го этажа - витебское предприятие выпустило уникальный для Европы подъемник Регионы
12:48 Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на ж/д Общество
12:48 Игорь Додон призвал своих сторонников не выходить на акции протеста В мире
12:46 В Гродно мужчина разрисовал стену дома, остановку и столбы Происшествия
12:34 Житель Витебской области украл из кафе в Минске емкости с пивом, морозильник и две кофемашины Происшествия
12:28 В Витебске завершено расследование дела о клевете в отношении милиционера Происшествия
12:19 Предприятия Минска предложат молодежи рабочие места на электронной ярмарке вакансий 19 ноября Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
16 ноября 2020, 14:53

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 15 ноября задержаны более 700 человек

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 15 ноября задержаны более 700 человек. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"15 ноября, в стране было зафиксировано 35 протестных акций. Следует отметить, что количество их участников уменьшилось, а протестная активность снизилась. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий", - рассказали в МВД.

В Минске под влиянием деструктивных Telegram-каналов люди собрались в районе станции метро "Пушкинская", а также во дворах близлежащих домов по улице Притыцкого и проспекту Пушкина. Отдельные из них вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. В целях стабилизации обстановки силами правопорядка группы протестующих были рассредоточены, наиболее активные задержаны.

"Значительный приток граждан отмечался на так называемой площади перемен. Организаторы протестной акции цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко. Устроители фарса добились того, что собравшиеся там люди были настроены агрессивно, о чем свидетельствовали скандирование политических лозунгов и призывов, ненормативная лексика и непристойные жесты, многочисленные хулиганские выходки. Митингующие блокировали выезд граждан из дворовых территорий по улице Червякова. Сотрудникам милиции пришлось применить спецсредства. После неоднократных предупреждений о недопустимости противоправных действий со стороны протестующих, были задержаны наиболее активные участники", - отметили в ведомстве.

В Бресте и Гродно максимальное количество участников несанкционированных массовых мероприятий не превысило соответственно 250 и 200 человек. В остальных населенных пунктах страны воскресенье прошло относительно спокойно, фиксировались малочисленные незаконные акции. Не обошлось без дезинформационных вбросов. В частности, на размещенный в интернете видеоролик, где сотрудник мозырской милиции несет на руках женщину, "диванные комментаторы" сразу же выдали штампы о беспределе силовиков. На самом деле 41-летней участнице несанкционированного массового мероприятия стало плохо, и именно сотрудники вызвали скорую. Чтобы мозырянка не упала на землю, милиционер патрульно-постовой службы подхватил ее, вынес из толпы и передал медикам. Ни физической силы, ни спецсредств в ее отношении никто не применял. К слову, госпитализация не потребовалась.

Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены более 700 человек. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

"В течение дежурных суток зарегистрировано два факта ложной занятости железнодорожных путей на перегоне Уша - Олехновичи в Минской области. Задержки движения поездов не было. Следственными органами возбуждено два уголовных дела по данным фактам, а также одно - в связи с повреждением служебного автотранспорта посредством размещения на автодорогах металлических шипов вблизи деревень Острошицкий Городок и Белые Лужи. Кроме того, неустановленные лица подожгли две автомобильные шины на обочине автодороги при въезде в городском поселке Руденск Пуховичского района", - добавили в МВД.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь МВД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото Государственного комитета судебных экспертиз В Гродно мужчина похитил у пенсионера более $4 тыс.
Фото из архива На проспекте Дзержинского в Минске легковушка врезалась в ограждение и перевернулась
Фото из архива У жительницы Жлобинского района нашли в сумочке наган
Фото из архива В Беларуси за выходные под поезда попали три человека, выжил только один
Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома В Кричевском районе легковушка столкнулась с грузовиком
Фото из архива В Гродно мужчина разрисовал стену дома, остановку и столбы
Главное
Во время совещания Лукашенко поручил разобраться с дорожным сбором на уровне правительства и парламента. А что говорят там?
Минэкономики инициирует новые меры поддержки бизнеса
В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР
Решение жилищного вопроса для молодых семей: где в Минске можно купить квартиру по цене аренды
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь готова делать все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО
Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на ж/д
В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы
Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября
В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабфонды
Масочный режим вводят в Минской области
Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 15 ноября задержаны более 700 человек
До -5°С ожидается в Беларуси 17 ноября
Джук: США поддерживают расширение присутствия американских компаний в ПВТ
Белорусские специалисты примут участие в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования
Врач общей практики: профессия врача священна
"Белоруснефть" разработала программу реабилитации российского Холмогорского месторождения
В Беларуси выздоровели и выписаны 95 843 пациента с COVID-19
Студотряд "Зодчие" стал победителем Всебелорусского слета студенческих отрядов
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.