МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 8 сентября задержан 121 человек

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 8 сентября задержан 121 человек. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В различных населенных пунктах республики 8 сентября зафиксировано 10 протестных акций. Общее количество участников не превысило 500 человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.

Так, вечером в Минске у центрального входа Комаровского рынка собрались примерно 250 граждан, которые проследовали колонной по площади Якуба Коласа, улице Куйбышева и проспекту Машерова. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек.

Не обошлось без инцидентов. На пересечении улицы Красная и проспекта Машерова агрессивно настроенные люди, в том числе женщины, обступили одного из сотрудников милиции. Сначала они кричали, провоцировали милиционера, а затем сорвали с него балаклаву. "Подобные действия не останутся без внимания правоохранителей. Напоминаем, что препятствование выполнению законных требований сотрудников милиции, оказание им сопротивления, применение в отношении их насилия влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность", - отметили в МВД.-0-