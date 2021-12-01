МВД: за циничные комментарии о погибших российских десантниках задержаны 11 человек

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За циничные комментарии о погибших российских десантниках задержаны 11 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"ГУБОПиК МВД установлены более 50 человек, которые в различных мессенджерах и социальных сетях разместили кощунственные и оскорбительные высказывания в связи с недавней гибелью на учениях в Беларуси военнослужащих Российской Федерации. Все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по ст.130 УК Беларуси - за разжигание социальной вражды и розни. 11 человек задержаны и помещены в ИВС", - рассказали в МВД.

Установлено, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских Telegram-каналов. "В большей части - это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые. Некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания. Среди них небезызвестный вандал, в свое время разукрасивший в Минске руки памятника Пушкину, а незадолго до этого надругался над мемориалом в честь погибших сотрудников милиции", - отметили в ведомстве.

Работа по установлению местонахождения лиц, причастных к указанному преступлению, продолжается.-0-