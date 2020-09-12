МВД: заблокировавший движение транспорта в Минске водитель оказался пьян

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель, нарочно заблокировавший движение транспорта, оказался пьян. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в сети появилось видео задержания водителя "Шевроле", который на улице Богдановича беспричинно не продолжил движение на зеленый сигнал светофора, - рассказали в МВД. - Если честно, причина очевидна - за легковушкой в микроавтобусе ехали правоохранители. Таким образом 62-летний водитель проявил "активную" гражданскую позицию, но поскольку она выражалась в нарушении закона, мужчина был задержан. Общественность негативно восприняла этот факт, оставляя крайне негативные комментарии. "За что?", - кричали дамы. Хотя логичнее было бы сказать "Спасибо!".

Установлено, что смелости водителю придал алкоголь: результат медицинского освидетельствования - 1,39 промилле. "Минчанин поставил под угрозу не только свою жизнь, но и "змагарок", которые яростно отбивали "беднягу" у милиции", - отметили в ведомстве.

В отношении минчанина составлено пять административных протоколов, в том числе за вождение в пьяном виде и нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.-0-.