МВД: зачастую сведения о пропавших с 9 по 13 августа гражданах оказываются недостоверными

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД рекомендует тщательно проверять информацию о пропавших с 9 по 13 августа гражданах: зачастую сведения оказываются недостоверными. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудниками криминальной милиции МВД проверены личности более 70 участников несанкционированных массовых мероприятий (прошедших в стране с 9 по 13 августа), чьи данные опубликованы на портале ТUТ.BY и в различных социальных сетях. Размещенная информация не в полной мере соответствует действительности: многие из указанных граждан находятся дома, а информация об их розыске не удаляется своевременно", - отметили в МВД.

К примеру, из всего списка только одна женщина значится как пропавшая без вести: заявление о ее розыске поступило в органы внутренних дел еще 6 августа.

МВД просит граждан проверять информацию и критически относиться к данным, размещенным в публичном доступе. "Если вы до сих пор не знаете, где находятся ваши родные, то просим обращаться в первую очередь не к интернет-ресурсам, а с заявлением в органы внутренних дел", - добавили в ведомстве.-0-