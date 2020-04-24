МВД задержало черных риелторов, обманувших 10 минчан

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ГУБОПиК МВД пресекли преступную деятельность группы так называемых черных риелторов. Задержаны 41-летний минчанин и 55-летний житель Ждановичей. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По информации оперативников, за последние десять лет подозреваемые незаконно завладели как минимум десятью объектами недвижимости в Минске. Жертвами аферы оказались социально незащищенные люди - инвалиды, одинокие пенсионеры и асоциальные личности.

"Фигуранты получали сведения о неплательщиках коммунальных платежей, после чего приходили к ним под видом риелторов и уговаривали продать квартиры. При этом в положительном принятии решения по сделке весомую роль для собственников играл вымышленный аргумент их принудительного выселения компетентными органами", - рассказали в пятом управлении (по Минску) ГУБОПиК МВД.

После продажи квартиры потерпевшим покупалось более дешевое жилье и на их банковские счета вносились незначительные суммы для создания видимости расчетов. Остальной разницей в сумме от $10 тыс. до $30 тыс. завладевали обвиняемые.

Действиям задержанных следователи дали правовую оценку. В настоящее время возбуждены уголовные дела по четырем фактам мошенничества, совершенного в особо крупном размере.-0-