МВД: задержан один из лидеров анархистского движения

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал радикальный Telegram-канал Мiкоlа, где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В мессенджере также публиковались личные данные правоохранителей, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих.

В конспиративной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района, где в последнее время прятался задержанный, оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования протестов. Также там обнаружены стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Фигурант активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания.

Минчанин был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора. С его слов, к анархистскому движению он присоединился в 2003 году.

Установление иных участников радикальных Telegram-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого, продолжается.-0-