На автодороге Минск-Витебск пешехода дважды переехали

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 22 марта около 21.50 на 20-м км автодороги Минск-Витебск вблизи деревни Марьяливо Минского района на пешехода наехали дважды, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

По информации ГАИ, 41-летний житель Полоцка на Citroen C5, двигаясь в направлении Минска, наехал на 41-летнего жителя Минского района, который лежал на проезжей части. После на мужчину наехал 32-летний минчанин на Audi A6, двигавшийся в попутном направлении за Citroen.

В результате пешеход погиб на месте ДТП.

В ГАИ уточнили, что мужчина был обозначен световозвращающим элементом, но ранее он 16 раз привлекался к административной ответственности. Неоднократно за нарушение ПДД в качестве пешехода (в 2013, 2014, 2016, 2017 годах), в том числе и в нетрезвом виде. Оба водителя были трезвые, пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам: при переходе проезжей части дороги обязательно смотрите по сторонам, в том числе когда идете по пешеходному переходу. В темное время суток не забывайте обозначать себя световозвращающими элементами.

Для предупреждения и профилактики ДТП с участием самых уязвимых участников дорожного движения с 23 по 26 марта в Минской области проводится профилактическая акция "Пешеход".-0-