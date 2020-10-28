На "Беларуськалии" пострадал работник, он госпитализирован

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предприятии ОАО "Беларуськалий" пострадал работник, он госпитализирован. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"Вечером 27 октября в милицию из больницы поступило сообщение о доставлении 43-летнего мужчины (машиниста горно-выемочных машин ОАО "Беларуськалий") с различными травмами. По предварительным данным, работник предприятия во время обслуживания насосной станции не закрепил шлангопровод, который под воздействием давления ударил мужчину в область головы. Пострадавший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - рассказала Юлия Гончарова.

Следователями назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Солигорским РОСК проводится проверка по данному факту.-0-