На белорусско-литовской границе обнаружен погибший беженец

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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная смерть беженца: литовские силовики продолжают избавляться от трупов мигрантов, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
28 ноября на белорусско-литовской границе пограничным нарядом обнаружен труп избитого и истощенного мужчины неславянской внешности. При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы.
Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа.
"Это уже шестая жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении, обнаруженная на границе с Евросоюзом", - отметили в ГПК.-0-