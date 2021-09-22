22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе обнаружен избитый иностранец без сознания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

"Силовики сопредельных стран применяют новую тактику незаконного выдворения беженцев: для устрашения мигрантов, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, правоохранители доставляют к границе избитых, крайне истощенных иностранцев и выбрасывают на территорию Беларуси", - рассказали в комитете.

Очередной случай произошел 21 сентября. В Свислочском районе пограничный наряд заставы "Тушемля" Гродненской пограничной группы непосредственно на линии белорусско-польской границы обнаружил иностранца в бессознательном состоянии с признаками физического насилия. В это же время на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим.

С учетом тяжелого состояния беженца он был доставлен на погранзаставу, вызвана бригада скорой медицинской помощи. После первичного осмотра медиками выяснилось, что мужчина находится в коме и имеет явные признаки переохлаждения. При себе у иностранца обнаружен паспорт гражданина Ирака и отрицательный ПЦР-тест польского медучреждения.

Согласно записям, сделанным в польской карте неотложной медпомощи, 20 сентября польские пограничники обнаружили молодого человека в дачном доме и на месте показали медикам. Во время осмотра врачи зафиксировали шоковое состояние, рвоту, жалобы на боли в ноге, кровоточащие повреждения от колючей проволоки. Несмотря на тяжелое состояние иностранца, которое продолжало усугубляться, вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего препарата. Мужчину оставили на месте обнаружения с представителями пограничной стражи без дальнейшей госпитализации. Кроме того, польские силовики не предоставили документы пострадавшего медикам для официальной фиксации состояния личных данных. Позже силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью.

Пострадавший доставлен в Свислочскую центральную районную больницу. Гражданин Ирака пришел в сознание, ему оказывается необходимая медпомощь.-0-

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