На белорусско-польской границе погиб лось: он стал жертвой заграждений

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На польско-белорусской границе интенсивно возводится забор из колючей проволоки. Именно он стал причиной смерти лося. Инцидент произошел на участке погранзаставы "Беляны" Гродненской погрангруппы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Животное проломило ограждение при переходе из Польши в Беларусь, однако из-за полученных тяжелых резаных травм через несколько метров пало. Часть польской "концертины" застряла в теле животного.
Это уже третий случай, когда от "эффективных мер" сопредельных стран ЕС получают увечья и погибают животные", - отметили в ведомстве.-0-