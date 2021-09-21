На белорусско-украинской границе задержан нарушитель

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинские пограничники задержали нарушителя, который незаконно проник в Беларусь из Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Инцидент произошел 20 сентября в Столинском районе. "По информации от местных жителей, неизвестный двигался с территории Украины в направлении деревни Лютый Бор. Военнослужащие погранзаставы "Речица", прибывшие для разбирательства, после проведенного поиска выявили спрятавшегося на сеновале гражданина Украины 1967 года рождения. Уроженец села Сновичи Львовской области имел при себе продукты питания на одни сутки, паспорт, мобильный телефон и денежные средства", - рассказали в ГПК.

Мотивом нарушения границы оказался поиск лучших условий жизни в Беларуси, так как он был в ссоре с родственниками на родине.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Результатом его незаконного перехода стали депортация и запрет въезда в Беларусь на два года.-0-