На белорусской границе в I полугодии выявили вдвое больше попыток провезти наркотики и психотропы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных попыток провезти через белорусскую границу наркотики и психотропы в I полугодии 2019 года выросло вдвое, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В первом полугодии таможенные органы Беларуси самостоятельно и во взаимодействии с иными правоохранительными органами республики пресекли 307 попыток незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств и психотропных веществ. Это вдвое больше показателя за аналогичный период 2018 года. По выявленным фактам таможенными органами возбуждено 101 уголовное дело. Из незаконного оборота изъято около 623 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также более 5 тыс. единиц медицинских препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества", - проинформировали в ведомстве.

К слову, только за минувшие несколько дней в пункте пропуска "Брест" кинологи Брестской таможни пресекли три попытки провезти на территорию ЕАЭС марихуану. В одном из случаев наркотики в личных вещах пытались провезти из Польши граждане России и Беларуси. В другом случае двое проживающих в Гродненской области возвращались домой рейсовым автобусом "Варшава-Минск" и везли наркотическое средство в чемодане. В автобусе аналогичного сообщения 26-летняя жительница Минска пыталась ввезти марихуану в косметичке. Все граждане задержаны, возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328-1 УК.-0-