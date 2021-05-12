На берегу Солигорского водохранилища обнаружен труп женщины

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На берегу Солигорского водохранилища обнаружен труп. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сегодня в Солигорский РОВД поступило сообщение о том, что в прибрежной зоне Солигорского водохранилища обнаружен труп. Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Из воды извлечено тело 80-летней местной жительницы, обстоятельства гибели устанавливаются. По предварительным сведениям, ее смерть не носит криминального характера.

Правоохранители напоминают: нельзя купаться в нетрезвом виде, под воздействием алкоголя люди часто переоценивают свои силы, а также совершают неосторожные поступки в отношении других любителей поплавать, что зачастую приводит к плачевным последствиям. Нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные мотоциклы, лыжи и т. д.) вблизи места купания людей, так как это может привести к травматизму. Не купайтесь в опасных, запрещенных местах.

Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, связанные с захватом, заплывать за буйки и ограждения. Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других плавучих сооружений - под водой могут быть сваи, рельсы, камни. Нырять можно только там, где имеется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

Не оставляйте детей на берегу водоема без присмотра взрослых, умеющих плавать и оказывать первую помощь. Не разрешайте детям самовольно уходить к водоемам и купаться. Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или камере. Плавание на надувных предметах крайне опасно, а для человека, не умеющего плавать, часто заканчивается трагически. Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки и ноги, лягте головой на воду, закройте глаза и расслабьтесь. Чтобы удерживаться в горизонтальном состоянии, наберите в легкие воздуха, задержите его и медленно выдыхайте. Если во время ныряния вы потеряли координацию, немного выдохните: пузырьки воздуха укажут путь наверх. Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяните на себя ступню за большой палец.-0-