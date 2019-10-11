На БМЗ серьезно травмирован 19-летний подручный сталевара

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11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинским районным отделом СК проводится проверка по факту травмирования подручного сталевара электросталеплавильного цеха Белорусского металлургического завода, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Инцидент произошел 8 октября около 22.00. По предварительной информации, на 19-летнего парня наехала сталевозная тележка. Молодого человека с повреждениями тяжелой степени тяжести госпитализировали в райбольницу. Он в реанимации.
На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-