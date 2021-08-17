На бобруйчанина после звонка псевдосотрудника банка оформили кредит на Br15 тыс.

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17 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин лишился более Br15 тыс. после звонка псевдосотрудника банка, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома."В оперативно-дежурную службу отдела милиции Первомайского района УВД Бобруйского горисполкома обратился 44-летний местный житель с заявлением по факту хищения денежных средств с его карт-счета", - отметили в УВД.По словам мужчины, на его мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с его банковского счета злоумышленники пытаются совершить мошеннические операции. Звонивший также пояснил, что для их предотвращения необходимо назвать логин и пароль от личного кабинета интернет-банкинга, а также смс-коды, которые придут владельцу карты на мобильный телефон. Мужчина назвал данные, после чего разговор с ним прекратили.Спустя некоторое время заявитель решил проверить при помощи интернет-банкинга остаток денежных средств по карт-счету. Тогда и заметил, что со счета похищены Br340. А позже узнал, что с помощью его интернет-банкинга кто-то оформил кредит на сумму Br15 тыс.Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.-0-