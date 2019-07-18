На борисовском предприятии рука женщины застряла в оборудовании

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове на производстве сырков рука женщины застряла в дозаторе, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Днем 17 июля борисовским спасателям поступило сообщение об инциденте на предприятии по производству глазированных сырков на ул.Строителей.

"Когда на место прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что в дозаторе творожной массы оказалась зажата рука женщины - укладчика-упаковщика предприятия. По предварительным данным, это произошло в процессе мойки оборудования", - рассказали в МЧС.

Спасатели при помощи специального инструмента освободили руку женщины. Пострадавшую передали бригаде медиков. После осмотра ее госпитализировали.-0-