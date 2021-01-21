На Борисовском тракте произошло ДТП с участием нескольких авто

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Борисовском тракте произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля "Фольксваген Поло", двигаясь по проспекту Независимости со стороны улицы Калиновского в направлении МКАД, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Шкода". После этого "Фольксваген Поло" отбросило на двигавшийся во встречном направлении "Шевроле", который в свою очередь от удара выбросило на встречную полосу движения, где в него врезался автомобиль "Тойота", - рассказали в ГАИ.
После столкновения автомобиля "Фольксваген Поло" со "Шкодой" на последнюю был совершен наезд автомобилем "Фольксваген Гольф". Машины получили механические повреждения.
Водитель "Фольксваген Поло" с травмами доставлен в медицинское учреждение. -0-