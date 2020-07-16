На частном подворье в Хойниках нашли ртуть

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойниках работники МЧС изъяли ртуть на частном подворье, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о находке поступила спасателям 15 июля в 11.30. Мужчина сообщил, что в хозпостройке во дворе его матери нашел приборы с ртутью, вещество разлилось.

По прибытии на место спасатели обнаружили в деревянном ящике для инструментов два прибора неизвестного назначения с ртутью, которая разлилась.

Фото Гомельского областного управления МЧС

Работники МЧС изъяли 5 гр опасного вещества для дальнейшей утилизации. Пострадавших нет.-0-