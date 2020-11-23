На даче в Витебском районе нашли снаряды времен войны

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23 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили на дачном участке в Витебском районе, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Житель областного центра на своем участке в деревне Белыновичи заметил подозрительный металлический предмет, который напоминал снаряд. О находке мужчина сообщил в милицию. Саперы во время обследования обнаружили 28 артиллерийских снарядов калибром 76 мм, 3 артснаряда калибром 45 мм, 2 взрывателя, а также гильзу с капсульной втулкой времен Великой Отечественной войны.
Взрывоопасные предметы уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524 внутренних войск МВД.-0-