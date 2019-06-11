На деревообрабатывающем предприятии в Гомельской области горела сушильная камера

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском горела сушильная камера на предприятии, специализирующемся на деревообработке и сушке пиломатериалов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в камере для сушки пиломатериалов в городском поселке поступила спасателям 10 июня в 10.56.

Как рассказали в МЧС, одноэтажное кирпичное здание 1981 года постройки находится в собственности ИП. Оно разделено на две половины. В одной была оборудована сушильная камера, другая не эксплуатировалась.

На пожаре повреждены деревянная обшивка стены сушильной камеры и 20 куб.м древесины. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - использование теплогенерирующего устройства не заводского исполнения.-0-

Фото Гомельского областного УМЧС