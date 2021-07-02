На дне Немана в Гродно нашли снаряд времен войны

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно нашли боеприпас времен войны. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Обнаружили опасную находку в районе пляжа Центральный на Немане 1 июля. Водолазы проводили учения и на дне реки заметили 122-миллиметровый снаряд.

"На место незамедлительно выбыли саперы в/ч 5522 и сотрудники милиции. Опасная находка извлечена из воды, вывезена на полигон Гожский и уничтожена", - рассказали правоохранители.

Милиция напоминает: в случае обнаружения боеприпасов необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Трогать или перемещать снаряды нельзя.-0-