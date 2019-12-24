В Могилевском районе в ДТП пострадали два человека

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24 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В дорожно-транспортном происшествии в Могилевском районе 23 декабря пострадали два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
"В 14.15 неподалеку от агрогородка Восход Могилевского района 39-летний житель деревни Корени Сморгонского района, управляя автомобилем MAN TGA с полуприцепом, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mazda, который двигался во встречном направлении", - сообщили в управлении.
В результате ДТП травмы получили пассажиры легкового автомобиля: 38-летний житель агрогородка Восход и 62-летняя жительница деревни Боровка. Пострадавшие госпитализированы. Ремнями безопасности пристегнуты они не были.
По данному факту проводится проверка.-0-