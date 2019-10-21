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21 октября 2019, 10:17

В Витебске в столкновении такси и "жигулей" пострадала пассажирка

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

21 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На перекрестке в Витебске автомобиль ВАЗ столкнулся с такси, пострадала 20-летняя пассажирка "жигулей", сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 20 октября около 23.00 на перекрестке ул. Правды и Терешковой. 24-летний водитель ВАЗ врезался в остановившееся перед перекрестком такси. В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка "жигулей". Девушку с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

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