На дорогах Гомельской области с начала года в авариях погибли 8 человек

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала января этого года в Гомельской области произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, которые подлежат учету, в них 8 человек погибли и 36 получили травмы различной степени тяжести, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

Основными причинами аварий стали нарушения правил обгона и выезд на полосу встречного движения, а также безответственное отношение пешеходов к собственной безопасности.

С 27 января по 7 февраля в регионе госавтоинспекторы совместно с сотрудниками других служб органов внутренних дел проводят профилактическое мероприятие "Дорога - не место для самоутверждения". Во время акции особое внимание уделят аварийно опасным участкам автодорог республиканского и местного назначения: где есть большой риск того, что водители нарушат правила обгона, а пешеходы, в том числе нетрезвые и без световозвращающих элементов, появятся на проезжей части.

Госавтоинспекторы в очередной раз призывают автолюбителей и пешеходов соблюдать все требования ПДД, быть максимально внимательными и бдительными. "Помните, что даже минутная беспечность может привести к большой трагедии. Не забывайте, что дорога всегда сопряжена с опасностью. Здесь нет места самоутверждению и безразличию в вопросах безопасности", - заключили в УГАИ.-0-