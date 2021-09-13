На дорогах Гомельской области в январе - августе погибли 11 пешеходов

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В январе - августе в Гомельской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 11 пешеходов, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В УГАИ напомнили: дорога - зона повышенной опасности для всех без исключения участников движения, в особенности для велосипедистов и пешеходов.

"За восемь месяцев этого года с участием пешеходов произошло 78 ДТП, в которых 70 человек получили травмы и 11 погибли. Из общего числа по вине пешеходов случилась 21 авария, где пострадали 19 человек и погибли двое", - озвучили печальную статистику госавтоинспекторы. При этом подобные аварии, как правило, происходят из-за того, что пешеходы игнорируют элементарные требования правил дорожного движения.

Специалисты констатировали: самым опасным и для водителей, и для пешеходов считается темное время суток, когда, по статистике, происходит больше всего аварий. В январе - августе в темное время зарегистрировано 33 происшествия - погибли восемь человек, 25 ранены.

"В осенне-зимний период на улице темнеет значительно раньше. Однако многие, к сожалению, не обозначают себя световозвращающими элементами. Только прошлой осенью с пешеходами произошло 61 ДТП, в которых 54 человека были ранены и 14 погибли", - отметили в отделении по агитации и пропаганде. Госавтоинспекторы обратили внимание: один фликер увеличивает расстояние, с которого водитель распознает пешехода, до 150 м, а риск стать жертвой ДТП сразу снижается в 6,5 раз.

Большую угрозу для безопасности представляют нетрезвые пешеходы. Они ведут себя порой нелогично, неосторожно и даже агрессивно, отметили в УГАИ. Поведение таких участников дорожного движения предугадать невозможно, поэтому, увидев их на дороге, водителю следует, как минимум, снизить скорость вплоть до остановки.

Бывают случаи, когда нетрезвые пешеходы выбирают для "отдыха" проезжую часть. "В таких ситуациях важно не оставаться равнодушными и сделать все возможное, чтобы изъять человека с дороги. Ни в коем случае не проходите или не проезжайте мимо. Попытайтесь сами принять меры, чтобы убрать горе-пешехода с проезжей части, и позвоните в 102", - рекомендовали в отделении по агитации и пропаганде.

Госавтоинспекторы просят быть внимательными и бдительными, постоянно следить за дорожной обстановкой.-0-