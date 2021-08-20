На дорогах Гомельской области в январе-июле погибли 27 человек

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20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области с 20 по 24 августа усиливает контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.В Госавтоинспекции отметили: несмотря на меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий, ситуация с аварийностью в регионе остается сложной. "За 7 месяцев этого года в Гомельской области совершено 221 ДТП, в котором 27 человек погибли и 234 получили травмы различной степени тяжести", - озвучили цифры в УГАИ.Статистика говорит, что самые опасные ДТП по тяжести последствий случаются из-за нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, а также из-за нарушений правил проезда перекрестков и маневрирования.Для предупреждения аварий из-за неправильного обгона и выезда на встречную полосу Госавтоинспекция с 20 по 24 августа проводит в Гомеле, Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Калинковичском, Октябрьском, Речицком районах профилактическое мероприятие "Встречная полоса".В эти же дни в Гомельском, Ельском, Житковичском, Жлобинском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Петриковском, Рогачевском, Чечерском и Хойникском районах проходит мероприятие "Безопасный перекресток".На наиболее аварийных и опасных участках и перекрестках магистральных и республиканских дорог будут работать рейдовые группы. Экипажи намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль, технические средства (видеокамеры, приборы фото- и видеофиксации).Госавтоинспекторы в очередной раз напомнили водителям: перед любого вида маневром на дороге необходимо убедиться, что действия безопасны и не создадут никаких угроз. "Только неукоснительное соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения позволит снизить количество происшествий на дороге", - заключили в УГАИ.-0-