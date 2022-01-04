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04 января 2022, 20:02

На дорогах столицы за 11 месяцев прошлого года в пьяных ДТП погибли 4 человека

Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за 11 месяцев прошлого года в ДТП с нетрезвыми водителями погибли 4 человека, 28 травмированы. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД Минска Ирина Боярчук.

"За 11 месяцев на дорогах столицы по причине того, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения, произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 4 человека и 28 получили ранения. Только на территории Октябрьского района столицы за этот период выявлено 153 факта управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ГАИ.

С 1 по 10 января по всей республике Госавтоинспекция проводит комплекс профилактических мероприятий "Пьяному не место на дороге". Мероприятия направлены на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

В этот период инспекторы ГАИ усилят контроль на дорогах, уделив особое внимание выявлению нетрезвых участников дорожного движения. Наряды ДПС будут приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, в первую очередь работающих в круглосуточном режиме, для осуществления предупреждения фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями.

ГАИ напоминает, что правила дорожного движения строго и однозначно запрещают водителям управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.

На сегодняшний день в Беларуси действует весьма суровая ответственность для водителей, которые позволили себе управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Так, если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин (Br3,2 тыс.) и лишение права управления сроком на три года. В случае превышения этого показателя штраф уже будет составлять 200 базовых величин (Br6,4 тыс.) с лишением права управления на 5 лет. Такое же наказание грозит водителю в случае отказа прохождения от освидетельствования в установленном порядке либо употребления водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после совершения ДТП, участником которого он является, до прохождения освидетельствования.

"ГАИ призывает граждан информировать органы внутренних дел о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, то незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в дежурную часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефону 8 (017) 222-17-17", - добавили в ГАИ.-0-

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