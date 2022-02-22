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22 февраля 2022, 18:58

На двоих 29 лет колонии: в Жлобине вынесли приговор наркокурьерам

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22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района постановил приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропов и наркотиков, совершенных организованной группой. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказались напарники из Жлобинского района, которым было предъявлено обвинение по частям 1 и 4 ст.328 УК. При этом один из них ранее был судим по ч.3 ст.328 УК и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Освободившись в апреле 2021 года, мужчина вернулся к прежнему образу жизни. Так, незаконно без цели сбыта не позднее 25 июля приобрел мефедрон массой не менее 4,3 г. Часть употребил, остальное, будучи в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, продолжил хранить и перевозить на автомобиле без цели сбыта.

Затем в августе вместе со вторым обвиняемым приобрели не менее 0,6158 г мефедрона. Частично употребили, остальное хранили и перевозили на автомобиле без цели сбыта.

Также товарищи вступили в организованную группу, занимающуюся через интернет-магазин в сфере незаконного оборота особо опасных психотропов. Стали розничными курьерами. Получая адреса тайников, наркокурьеры забирали партии товара, расфасовывали и хранили для последующей передачи другим участникам преступной схемы.

Наркорецидивиста суд приговорил к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима со штрафом в размере 200 БВ. По месту отбывания наказания он должен пройти принудительное лечение от наркомании.

Второй обвиняемый также признан виновным по инкриминируемым ему статьям. Окончательно ему назначено наказание в виде 12 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 200 БВ.

Также постановлено взыскать с обвиняемых в доход государства более Br10 тыс. - стоимость имущества, добытого преступным путем.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

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