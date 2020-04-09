На ферме в Берестовицком районе разорвало котел

Фото МЧС
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе на ферме разорвало котел, пострадавший мужчина госпитализирован с ожогами, сообщили БЕЛТА в МЧС.
По предварительным данным, животновод местной молочно-товарной фермы, работая в ночную смену, проходил мимо помещения топочной доильно-молочного блока и услышал оттуда шум. В тот момент, когда он открыл дверь, отопительный котел разорвало. Мужчину госпитализировали в районную больницу с ожогами.
В результате происшествия повреждены котел, кирпичная стена на площади 3 кв.м и остекление оконного проема. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.-0-
Фото МЧС